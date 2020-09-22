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"مصر مش بتبطل شغل".. أزمة كورونا لم تؤثر على عجلة الإنتاج (فيديو)

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 10:00 ص
"مصر مش بتبطل شغل".. أزمة كورونا لم تؤثر على عجلة الإنتاج (فيديو) أزمة كورونا لم تؤثر على عجلة الإنتاج

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جائحة كورونا لم تترك دولة غنية أو فقيرة إلا وأثرت عليها، لكن فى مصر ورغم كافة التداعيات الاقتصادية للوباء، فإن عجلة الإنتاج لم تتوقف والدليل زيادة عدد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020 بنسبة 15.4% وتراجع العجز الكلى إلى 7.8%، وتحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وارتفاع حركة الملاحة بقناة السويس بنسبة 4.7% لتصل إلى 9545 سفينة خلال النصف الأول من 2020، وتنفيذ مشروع المتحف المصرى الكبير بتكلفة مليار دولار، وافتتاح مطار العاصمة الدولى فى يونيو 2020 بسعة استيعابية 300 راكب/ساعة، وإنتاج أكثر من 64.5 ألف برميل من الزيت الخام يوميًا.

وبلغ إجمالى استثمارات لـ12 اتفاقية بترولية جديدة فى شرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية مليار دولار فى يونيو 2020، وتنفيذ خط الشحن البحرى بميناء الحمراء البترولى بالعلمين الجديدة فى أغسطس 2020 بتكلفة 100 مليون دولار، وافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (هارون – عدلى منصور) بطول 11.5 كم وبعدد 10 محطات، وتوقيع عقد لتنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجا وات بخليج السويس بقيمة 4.3 مليار جنيه.

 

 


الإصلاح الاقتصادى

الحكومة

كورونا

اقتصاد مصر

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