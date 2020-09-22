محكمة الزقازيق الابتدائية تواصل تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لمجلس النواب

الشرقية- فتحية الديب

تواصل محكمة الزقازيق الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة الحنفي، تلقي طلبات الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب لليوم السادس على التوالي، وسط تواجد أمني مكثف وإجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية المواطنين من فيروس كورونا والحد من انتشاره حيث تم تطهير وتعقيم جميع قاعات المحكمة تخصيص قاعتين لاستقبال الراغبين في الترشح وإلزامهم بارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي.

وقد تم وضع علامات إرشادية بمدخل محكمة الزقازيق الابتدائية وتخصيص موظفين لاستقبال الراغبين في الترشح وإرشادهم لمواقعهم، وأفادت اللجنة المشرفة على تلقى الطلبات بمحكمة الزقازيق الابتدائية، أنه تقدم حتي الآن 216 من الراغبين في الترشح منهم 186 في اليوم الأول و12 في اليومين الثاني والثالث و13 في اليوم الرابع و5 مرشحين في اليوم الخامس.

وتابعت اللجنة أن عملية تلقي طلبات الراغبين في الترشح لمجلس النواب تتم في هدوء شديد ولم تتلق اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس النواب، أى شكاوى من الراغبين للترشح أو ما ينوب عنهم.

وصرح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تم تخصيص المجلس الطبى العام ومستشفيات الأحرار التعليمي والقنايات وأبوكبير وبلبيس المركزي وفاقوس النموذجي لتوقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح لمجلس النواب وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة من فيروس كورونا وقد تم الكشف الطبي علي 494 من الراغبين في الترشح وسوف تستمر اجراءات الكشف الطبي حتي يوم 26 سبتمبر الحالي.