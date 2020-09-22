اليوم السابع
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كيف نجحت الحكومة فى إنشاء مناطق تجارية لتوفير 400 ألف فرصة عمل بالمحافظات؟

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 01:14 ص
كيف نجحت الحكومة فى إنشاء مناطق تجارية لتوفير 400 ألف فرصة عمل بالمحافظات؟ الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال الفترة الماضية فى طرح العديد من الفرص الاستثمارية لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات مما ينعكس على توفيرها للمستهلك وطرحها بأسعار مناسبة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير المنتجات بكافة المناطق وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.. 

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن استثمارات التجارة الداخلية فى نقاط محددة كالتالى..

- إنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن

- تنفيذ المناطق اللوجستية والتجارية على مساحة 368 فدانا وبإجمالى استثمارات تقدر بنحو 49 مليار جنيه

- توفر المناطق اللوجستية والتجارية أكثر من 400 ألف فرصة عمل

- تنفيذ ما يقرب من 70% من هذه المشروعات على أرض الواقع  حتى الآن

- تساهم المناطق اللوجستية فى تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات مما ينعكس على سعر المنتج النهائى للمستهلك

- جارى طرح أيضا إنشاء مستودعات استراتيجية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية  لتخزين السلع الأساسية باستمارات تتراوح من 21  مليارا إلى 30 مليار جنيه .


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