كيف رد المصريون على دعوات التحريض ضد مصر بـ"قصف جبهات فى التعليقات"؟

كتب محمد عبد العظيم

تواصل قنوات الإخوان الإرهابية وأبواقها التحريض ضد الدولة المصرية، من خلال السعي إلى نشر الفوضى عبر دعوات التظاهر المشبوهة، والتي يأتي رد الشعب المصرى سريعا برفض هذه الدعوات، والتأكيد على دعم الدولة ومؤسساتها بعيدا عن أهداف جماعة الإخوان الخبيثة. وخير مثال على رفض جموع الشعب المصرى لدعوات جماعة الإخوان الإرهابية إلى نشر الفوضى والعنف، ما جاء في التعليقات على هذه الأبواق الاخوانية عبر السوشيال ميديا.

وأكد عدد كبير من المواطنين رفضهم الكامل لهذه الأفكار الإخوانية ضد الدولة المصرية والتأكيد على رفض كافة دعوات التحريض.





المصريون لقنوا أبواق الإخوان أمثال الهارب محمد على، وغيره من الأبواق الاخوانية درسا من خلال التعليقات على الفيديوهات التحريضية التي يتم نشرها على السوشيال ميديا، حيث قال أحد المواطنين: "أنتوا مصدقين نفسكم.. ويا ترى لو ما حد طلع هتخلو عندكم دم ومحدش يشوف وجهم تانى"، وفيما جاء عدد كبير من التعليقات لتؤكد على دعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى، ورفع شعار "تحيا مصر" في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية التي تهدف إلى نشر العنف والفوضى والتخريب.































