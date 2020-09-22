ضبط 5.4 طن لحوم مجهولة المصدر فى حملة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بإشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالاشتراك مع الرقابة التجارية والجهات الفنية، حملة تفتيشية لإحكام الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية، وثلاجات حفظ اللحوم والسلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية «غير مرخصة» بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وتبين حيازته 4.5 طن لحوم مجمدة بدون فواتير أو مستندات «مجهولة المصدر»، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تحرر المحضر 3074 لسنة 2020 جنح أمن دولة قسم أول كفر الشيخ.

كما تمكنت الحملة من ضبط 330 علبة سجائر مهربة، ومجهولة المصدر، بأحد المحال التجارية، بدائرة مركز الحامول، وتحرر المحضر رقم 2594 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول، وتم التحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال المخالفين والمضبوطات.