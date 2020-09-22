ضبط 5 أطنان سكر ومكرونة وأرز مدعم بحوزة بدالين تموينى ببنها والقناطر

القليوبية إبراهيم سالم

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، بدال تمويني يقوم بجمع سكر تموين مدعم لبيعه في السوق السوداء بمركز بنها، وضبط بحوزته 2 طن سكر مدعم و400 عبوة زيت تموينى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، اخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية، يفيد ضبط تاجر بحوزته 2 طن سكر مخصص للصرف على بطاقات التموين، كما تم ضبط 400 عبوة زيت مدعم وتبين أنه يقوم بتجميع المضبوطات لبيعها فى السوق السوداء، بنطاق مركز بنها.

كما تم ضبط بقال تموينيى بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية لقيامه بتجميع كميات من السلع التموينيه المدعمه، حيث تم ضبط بحوزته 1500 كيلو جرام سكر، و204 زجاجة زيت، و600 كيلو جرام أرز، و225 كيلو مكرونة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.