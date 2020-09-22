صور.. مياه سوهاج تبدأ استكمال مشروع صرف صحى الكولا بمدينة أخميم

سوهاج - عمرو خلف

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج انه جارى استكمال مشروع صرف صحى قرية الكولا بقيمة تبلغ 60 مليون جنيه وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة 20 ألف نسمة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج فى بيان له، أنه تم في وقتاً سابق تنفيذ أعمال بقيمة 45 مليون جنيه بتمويل من جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان تتمثل في مد شبكات انحدار بنسبة 75% وتنفيذ خط الطرد بنسبة 80% وتغويص البيارة وانه جارى استكمال هذه الأعمال هذا بالإضافة الى توفير المعدات الكهروميكانيكي وتنفيذ الأعمال المدنية بمحطة الرفع.











