سفارة مصر بواشنطن تنظم ندوة بشأن مفاوضات سد النهضة

كتب أحمد جمعة

‏فى إطار جهود وزارة الخارجية لشرح وجهة النظر المصرية حول ملف ‎سد النهضة الأثيوبي، نظمت سفارة مصر في واشنطن ندوة هي الثانية في سلسلة لقاءات تعقدها سفارات مصر في الخارج مع نخبة من خبراء السدود ومهندسي الري وفقهاء القانون الدولي بمشاركة الوفد المصري في مفاوضات سد النهضة.

واستقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، الأسبوع الماضى، جان فرانسوا موبي، عضو البرلمان الفرنسي وسكرتير لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، والذي يزور مصر حالياً، بمرافقة السفير الفرنسي بالقاهرة.

ورحب عبد العاطي بـ جان فرانسوا وأكد على عمق العلاقات المتميزة التي تربط مصر بفرنسا في كافة المجالات، وأشار إلى تطلعه لدعم التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالشأن المائي.

وأوضح عبد العاطي بعض الحقائق الهامة فيما يتعلق بالوضع المائي في مصر، حيث ألقى الضوء على الخلفية التاريخية للعلاقات بين مصر ودول حوض النيل وخاصة إثيوبيا وقيام مصر ببناء السدود مثل خزان أوين في أوغندا أو غيرها من السدود على النيل الأزرق بما فيه سدود أثيوبية، حيث لم تعترض مصر عليها سعياً منها لدعم التنمية بدول حوض النيل دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية مع الإشارة إلى اعتماد مصر على مياه النيل بنسبة 97% من احتياجاتها المائية.

كما أوضح وزير الري أن مصر تتمتع بأعلى كفاءة في الاستخدام، فضلاً عن إعادة الاستخدام، موضحاً تأثيرات اي نقص في المياه بيئياً واقتصادياً على مصر.