اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء كوريا الجنوبية يلغى جدول أعماله ويخضع لفحص كورونا بعد إصابة أحد مساعديه

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 11:47 ص
رئيس وزراء كوريا الجنوبية يلغى جدول أعماله ويخضع لفحص كورونا بعد إصابة أحد مساعديه رئيس وزراء كوريا الجنوبية جيونج سيه
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 ألغى رئيس الوزراء الكورى الجنوبى، جيونج سيه-جيون" اليوم، الثلاثاء، جميع بنود جدول أعماله وخضع لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نتيجة تأكيد إصابة أحد مساعديه المقربين في مكتب رئيس الوزراء.
 
وزار جيونج المركز الصحي العام في منطقة جونج -روه لإجراء فحص فيروس كورونا، بعد حضور اجتماع مجلس الوزراء في أعقاب تأكيد إصابة مساعده بفيروس كورونا... وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني.
 
وذكر المكتب أن جيونج لم يتم تصنيفه كشخص مخالط وثيق بالمساعد المصاب لأنهما لم يلتقيا وجها لوجه منذ يوم 16 سبتمبر، غير أنه خضع لفحص كورونا كإجراء احترازي ويكون تحت الحجر الصحي في مقر إقامته الرسمي في سول.
 
وبحسب نتيجة الفحص، يمكن أن يتطلب الأمر خضوع الرئيس مون لفحص كورونا لأنه اجتمع مع رئيس الوزراء في اجتماع أسبوعي بينهما في القصر الرئاسي يوم أمس.
وخضع المساعد لفحص كورونا في اليوم السابق بعد اكتشاف إصابة شخص التقى به في يوم 7 سبتمبر بفيروس كورونا، وجاءت نتائج الاختبارات إيجابية صباح اليوم.

رئيس وزراء

كوريا الجنوبية

فحص كورونا

كورونا

كوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس كوريا الجنوبية يحذر من التسامح مع أعمال تعرقل جهود مكافحة كورونا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:46 ص

كوريا الجنوبية تسجل أول إصابة متعافي من كورونا بالفيروس من جديد

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 02:14 م

رئيس كوريا الجنوبية يطالب بإصلاح النيابة والشرطة ووكالة الاستخبارات الوطنية

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 01:35 م

كوريا الجنوبية تحذر المواطنين من الحركة في عيد الشكر للحد من كورونا

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 11:05 ص

كوريا الجنوبية تغلق النوادي والمقاهي والمدارس الخاصة للحد من كورونا

الأحد، 20 سبتمبر 2020 03:26 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة