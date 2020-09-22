جو بايدن يزور ولاية ويسكونسن ويهاجم ترامب مجددا بسبب كورونا.. صور

كتب محمد سعودي

زار جو بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، ولاية ويسكونسن، موجها انتقادا حادا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعامله مع جائحة الفيروس التاجي كورونا.

وفي زيارة مسبك الألمنيوم في مانيتووك بويسكونسن، تحدث نائب الرئيس السابق مباشرة إلى الأمريكيين في المقاطعة الشمالية الشرقية الذين دعموا باراك أوباما لمنصب الرئيس قبل أن يصل ترامب إلى السلطة في عام 2016

Thank you for the warm welcome, Manitowoc! With the help of companies like Wisconsin Aluminum Foundry, we're going to revitalize American manufacturing and make sure the future is made here in America. pic.twitter.com/G2IPTLrhHZ — Joe Biden (@JoeBiden) September 21, 2020.

وقال بايدن: "أعلم أن الكثير منكم كانوا محبطين، وأنتم غاضبون.. لقد اعتقدت أنه لم يتم رؤيتك أو احترامك أو سماعك. أفهم ذلك. يجب أن يتغير. وأعدك بهذا: سيتغير معي. سوف يراك ويسمعك ويحترمني.، وفقا لما نقله موقع " jsonline".



بايدن خلال الزيارة

ونشر المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 عبر حسابه الرسمي على تويتر عددا من الصور خلال زيارته إلى مانيتووك، مؤكدا أنه سيعمل على تنشيط التصنيع الأمريكي.



جو بايدن في زيارته ولاية ويسكونسن

وفي وقت سابق، أحيا جو بايدن، المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، الذكرى الثالثة لإعصار ماريا الذي وقع في عام 2017 وتسبب في مصرع المئات، إلى جانب تشرد الآف، مشددا على أهمية التحرك لعدم تكرار هذه الكارثة.

وغرد جو بايدن عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "في الذكرى الثالثة لإعصار ماريا لا يكفي أن نتذكر الدمار الذي سببته العاصفة. يجب علينا أن نتحرك لضمان عدم حدوث شيء مثل هذا مرة أخرى ولضمان حصول بورتوريكو على الكرامة والاحترام اللذين تستحقهما".



جو بايدن مع الأمريكيين