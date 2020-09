جو بايدن يزور ولاية ويسكونسن ويهاجم ترامب مجددا بسبب كورونا.. صور

زار جو بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، ولاية ويسكونسن، موجها انتقادا حادا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعامله مع جائحة الفيروس التاجي كورونا.

وفي زيارة مسبك الألمنيوم في مانيتووك بويسكونسن، تحدث نائب الرئيس السابق مباشرة إلى الأمريكيين في المقاطعة الشمالية الشرقية الذين دعموا باراك أوباما لمنصب الرئيس قبل أن يصل ترامب إلى السلطة في عام 2016

Thank you for the warm welcome, Manitowoc! With the help of companies like Wisconsin Aluminum Foundry, we're going to revitalize American manufacturing and make sure the future is made here in America. pic.twitter.com/G2IPTLrhHZ