تفاصيل المرحلة 14 من مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المدارس

كتب محمد شرقاوى

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا مفصلا عن مواصلة الداخلية المرحلة الـ14 من مبادرة كلنا واحد، لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، وذلك خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخفيضها.

وحرص عدد من المواطنين على تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، من خلال شوادر ومنافذ "كلنا واحد"، حيث أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد"، للمشاركة فى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية في أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية، انطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.

الداخلية تواصل المرحلة الـ14 من مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة#eXtranews pic.twitter.com/8hj2Ox4SaV — eXtra news (@Extranewstv) September 22, 2020



واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية، اعتباراً من 17 سبتمبر الماضي، ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.