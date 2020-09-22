ترامب يلتقى بمرشحات محتملات لشغل مقعد قاضى المحكمة العليا

كتبت رباب فتحى

أفاد تقرير لرويترز أن دونالد ترامب التقى إيمي كوني باريت في البيت الأبيض يوم الاثنين. وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن القاضية يشاع أنها الأوفر حظا لتشغل مقعد المحكمة العليا الذي ترك شاغرا عندما توفيت روث بادر جينسبيرج يوم الجمعة.

وتعهد ترامب بشغل المقعد بمرشحة، وبحسب ما ورد قد يجتمع مع باربرا لاجوا، القاضية الجمهورية الكوبية الأمريكية من ميامي، أيضًا.

وقالت الصحيفة، إن محاولات ترامب لشغل مقعد جينسبيرج تواجه معارضة من المشرعين الذين يعتقدون أنه ليس هناك ما يكفي من الوقت لفحص وتأكيد مرشح جديد قبل انتخابات 2020 في نوفمبر.

وقالت جينسبيرج وهي على فراش الموت أن أمنيتها الكبرى هي ألا يتم استبدالها إلا بعد انتهاء الانتخابات.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن عليه "التزامًا" بالعمل دون تأخير. "لدينا التزام. لقد فزنا ولدينا التزام كفائزين لاختيار من نريد. هذا ليس عمل الرئيس القادم. نحن هنا الآن ".

وتعهد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ، الجمهوري ميتش ماكونيل ، بالدعوة للتصويت على مرشح ترامب ، لكن الديمقراطيين ردوا بأن على الجمهوريين اتباع السابقة التي حددها مشرعو الحزب الجمهوري في عام 2016 برفضهم النظر في اختيار المحكمة العليا في الفترة التي تسبق الانتخابات.