النيابة تطلب التحريات وتحقق مع المتهمين بالاعتداء على سيارة شرطة بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

بدأت النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع عدد من المتهمين الذين تم ضبطهم على خلفية تورطهم فى التعدي على سيارة شرطة بإحدي قرى مركز البدرشين بجنوب الجيزة، حيث وجهت لهم اتهامات أثار الشغب والعنف والانضمام لجماعة إرهابية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان مصدر أمنى صرح بالقاء القبض على العناصر المشاغبة التى حاولت التعدى على سياره الشرطه بقرية أبو رجوان بالبدرشين جنوب محافظة الجيزة، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

وحاولت عناصر مشاغبة احداث حالة من الشغب في مدينة البدرشين، والتعدي على سيارة شرطة وتوثيق ذلك بالفيديو ووضعه على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن الشرطة كانت حاضرة بقوة، حيث لاحقت المتهمين ونجحت في السيطرة على الموقف تماماً والقاء القبض على المتهمين.

يخضع المتهمون لتحقيقات مكثفة من قبل النيابة الكلية بجنوب الجيزة، حيث يواجهون العديد من التهم المتعلقة بمحاولة التخريب.