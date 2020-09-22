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المراكز التكنولوجية تستقبل 85 ألف طلب تصالح في المنيا.. صور

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 10:30 ص
المراكز التكنولوجية تستقبل 85 ألف طلب تصالح في المنيا.. صور اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة بلغت حتى الآن، 85 ألفا و445 طلبا، موجهاً باستمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بجميع مراكز المحافظة، في استقبال وتلقي طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد، العقيد أ.ح محمد الكردي المستشار العسكري للمحافظة، رؤساء المدن، والأجهزة التنفيذية وعدد من الجهات المعنية.

ووجه المحافظ، بدراسة إمكانية تخفيض أسعار المتر للتصالح في مخالفات البناء بالمناطق المتاخمة "العزب" والتي تقع داخل حدود التنظيم الداخلي ما بين المدينة والقرية، من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وذلك استجابه لطلبات الأهالي وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدا على تقديم كافة التسهيلات على المواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات.

واستعرض المحافظ، تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية الموحدة في توفير كافة الاعتمادات المالية الخاصة بكافة القطاعات الخدمية والتي من خلالها يتم تنفيذ أعمال التنمية الشاملة والتي تعود بالنفع على المواطنين، حيث تم تخصيص 210 مليون جنيه ضمن خطه 2020-2021 ، لتنفيذ أعمال رصف بطول 105 كيلو متر للطرق الداخلية بالمدن والقري بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح دكتور محمد نادي وكيل وزاره الصحة، أنه سيتم رفع كفاءة وتطوير مدرسة التمريض الداخلية بمستشفى ملوي، بالإضافة لتنفيذ عملية الإحلال والتجديد لمستشفى رمد المنيا وسمالوط، وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من المباني الغير مستغلة لتنفيذ كافة جوانب التنمية وتحقيق الأهداف المطلوبة.

طالب المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ببذل المزيد من الجهد في تنفيذ اعمال خطة العام المالي الحالي 2020 – 2021، مؤكداً ضرورة تلاشى العوائق التي تقف أمام تنفيذ اعمال التنمية لتحقيق المزيد من الأهداف المطلوبة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

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