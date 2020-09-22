الكشف الطبى على 44 مرشحا للنواب بالدقهلية ليرتفع العدد الإجمالى إلى 530

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توقيع الكشف الطبي اليوم على 44 من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب، خلال اليوم الحادي العاشر على التوالي من بدأ الكشف على المرشحين،وبذلك يرتفع اعداد المرشحين بإجمالي 530 مرشحا.

و أشار مكي بأن إجراءات الكشف الطبي تحت تدابير وقائيه حفاظا على جميع المرشحين، كما طالب المرشحين الدخول على موقع الوزاره للتسجيل قبل الحضور للكشف حيث أن الصحة ملتزمة بالكشف على من قام بالتسجيل طبقا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع.

يذكر بأن أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدأ اجراء التحاليل الخاصة بالمرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب 2021 ، وأشار مكي الى تحديد أماكن الكشف بالدقهليه بخمس مستشفيات المنصوره الدولى السنبلاوين . دكرنس. بلقاس. ميت غمر ، وأشار إلى أن الكشف سوف يبدا من الساعة التاسعة صباحا حتي التاسعة مساءا

وطالب مكي من المرشحين الدخول على الموقع المعلن للوزاره لتسجيل البيانات الخاصه بالمرشح الكترونيا ثم بعد ذلك التوجه لمواقع الكشف ، مضيفا أن الكشف الطبي عباره عن، كشف عن الصحه العامه بالاضافه لكشف نفسي وتحاليلكما أنه سوف يتم عمل تحليل مخدرات ومسرات بالمعمل المركزي بالمستشفي الدولي .