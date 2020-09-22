العربية: اجتماع جنيف حول ليبيا يعقد منتصف أكتوبر المقبل

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن اجتماع جنيف حول ليبيا يعقد منتصف أكتوبر المقبل، موضحة أن الاجتماع يهدف إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسى الليبى.

وفى وقت سابق أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الثلاثاء، عن رفع حالة القوة القاهرة فى ميناء الزويتينة النفطي في شرق البلاد بعد إجراء تقييم أمنى للوضع في الميناء والحقول المتصلة به.

وسمحت المؤسسة أيضا باستئناف العمليات في مينائي الحريقة والبريقة في أعقاب إغلاق استمر ثمانية أشهر لمعظم المنشآت النفطية في ليبيا.

وقالت المؤسسة التي تديرها الدولة في بيان إنها تعكف على تقييم الوضع الأمني في مواني وحقول نفطية أخرى.