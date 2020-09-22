وكان عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى" ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار توصلا - خلال اجتماع في موسكو في وقت سابق هذا الشهر - إلى توافق من خمس نقاط حول التطورات في المناطق الحدودية والعلاقات الثنائية، وعدم السماح بتحول الخلافات إلى نزاعات، مع مواصلة الحوار بين القوات الحدودية للجانبين وفض الاشتباك والحفاظ على مسافة مناسبة وتخفيف التوترات.
 