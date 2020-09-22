بكين (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، أن بكين ونيودلهي اتفقتا، خلال الجولة السادسة من المحادثات على مستوى القادة العسكريين، على مواصلة الحفاظ على الحوار والتشاور بشأن القضايا الحدودية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين - في تصريح اليوم - "عقد مسؤولون عسكريون من الصين والهند الجولة السادسة من المحادثات أمس، وتبادل الجانبان وجهات النظر الصريحة والمتعمقة حول تخفيف الوضع على الحدود، واتفقا على مواصلة الحفاظ على الحوار والتشاور".