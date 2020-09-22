اليوم السابع
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الصين تسجن معارضا للرئيس 18 عاما بتهمة الكسب غير المشروع

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 02:33 م
الصين تسجن معارضا للرئيس 18 عاما بتهمة الكسب غير المشروع سجن - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت محكمة صينية اليوم الثلاثاء إنها قضت بسجن مطور عقاري سابق وصف الرئيس الصيني شي جين بينج ذات مرة بأنه "مهرج" لمدة 18 عاما بتهمة الكسب غير المشروع.

ووصف بعض المعارضين الحكم بأنه حكم شديد الإجحاف يجيء وسط حملة مستمرة لقمع المعارضة.

وذكرت إفادة على الموقع الإلكتروني للمحكمة الواقعة في بكين أن رن تشي تشيانج، الرئيس السابق لشركة هوايوان الحكومية للتطوير العقاري، أُدين بالكسب غير المشروع بإجمالي 112 مليون يوان (16.5 مليون دولار).

واعتُقل رن (69 عاما)، الذي يُعرف بلقب "رن المدفع" بسبب آرائه الصريحة التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، في مارس بعد أن أشار إلى أن شي "مهرج جرى تجريده من ملابسه ويصر على الاستمرار في لعب دور الإمبراطور" بعد كلمة للرئيس الصيني في فبراير حول جهود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.

وتم التحقيق مع رن فيما بعد بتهمة "الإخلال البالغ بقواعد النظام" وطُرد من الحزب الشيوعي الحاكم واتهمته محكمة في بكين بارتكاب جرائم اقتصادية مثل استخدام أموال الدولة في نفقات الجولف واستخدام مساحات إدارية وسكنية يوفرها رجال الأعمال مجانا.

وقالت المحكمة في حكم اليوم الثلاثاء، الذي جاء بعد محاكمته يوم 11 سبتمبر، إن رن رد كل الأموال غير المشرعة و"أقر طواعية بكل التهم الموجهة له" وقبل الحكم ولن يستأنفه.

 


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الكسب غير المشروع

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سجن

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