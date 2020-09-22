اليوم السابع
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"الصحفيين" تعلن فتح باب القيد للمؤجلين من لجنة تحت التمرين27 سبتمبر

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 01:33 م
"الصحفيين" تعلن فتح باب القيد للمؤجلين من لجنة تحت التمرين27 سبتمبر خالد ميرى وكيل نقابه الصحفيين
كتب محمد السيد

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قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة فتح الباب للمؤجلين من لجنة تحت التمرين فى الفترة من 27 سبتمبر الى 11 اكتوبر 2020 لاستكمال الاوراق، والتى تشمل خطاب جهة العمل وبرنت التامينات وذلك تمهيدا لانعقاد اللجنة.
 
 
وأكد خالد ميرى وكيل النقابة أن اللجنة ستبحث فور انتهاء لجنة المؤجلين فتح باب التقديم للجنة الجديدة تحت التمرين، وأن اللجنة تدرس أن تتضمن المقابلة التى ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين اسئلة تحريرية بالاضافة للاسئلة الشفوية المعتادة، وذلك استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة فى اختيار المتقدمين للانضمام الى النقابة.
 
 

نقابة الصحفيين

خالد ميرى

اخبار مصر

الصحفيين

لجنة القيد

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