الرئيس الروسى يكرم الأطباء لدورهم فى مكافحة وباء كورونا

موسكو (أ ش أ)

كرم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الأطباء لمساهمتهم الكبيرة فى مكافحة فيروس كورونا وتفانيهم في أداء واجبهم المهنى، ومنح الرئيس الروسي- وفقا لقناة "روسيا اليوم " الإخبارية- وسام "بيروجوف" لـ 7 أطباء، وحصل 9 أطباء على ميداليات "لوكا كريمسكي"، إضافة إلى لقب "الطبيب الفخري لروسيا الاتحادية" إلى رئيسة قسم الأمراض المرتبطة بالعمر في مركز البحوث الطبية والتعليم بجامعة موسكو الحكومية يانا أورلوفا.

من جانب أخر قال اختصاصي الأمراض المعدية بوزارة الصحة الروسية فلاديمير تشولانوف إن هناك تزايدا ديناميكيا كبيرا بإصابات فيروس "كورونا" في 8 مناطق في روسيا.

وقال تشولانوف - خلال مؤتمر صحفي بمقر المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيفودنيا"، اليوم الثلاثاء - "إن هذه المناطق هي سيفاستوبول ومنطقة الحكم الذاتي اليهودية وجمهورية تيفا ومنطقة لينينجراد وجمهورية ألتاي وجمهورية كومي وجمهورية بورياتيا ومنطقة كيميروفو".



وكانت روسيا قدسجلت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا ، حيث تجاوزت الحصيلة اليومية لعدد المصابين 6 آلاف، لزيادة عدد الفحوصات والاختبارات للكشف عن الفيروس بعد العودة المدرسية وانتهاء العطل الصيفية.



يُذكر أن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" أعلن اليوم تسجيل 6215 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 980 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1115810 إصابات.