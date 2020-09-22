يأتي تصاعد العنف بالتزامن مع جهود المفاوضات الجارية بين فريق الحكومة الأفغانية وطالبان .. حيث أجرى الجانبان أربعة اجتماعات مصغرة على مدار الأيام التسعة الماضية لمحاولة تحديد قواعد وأجندة المحادثات الرسمية.

 