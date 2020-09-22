أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الثلاثاء مقتل 98 مدنيا على الأقل وإصابة 230 آخرين جراء هجمات طالبان على مدار الأسبوعين الماضيين، وأوضح المتحدث باسم الداخلية طارق آريان - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية - أن الحصيلة تغطي هجمات الجماعة في 24 إقليما وأن الخسائر الأكبر وقعت في إقليمي "تخار" و"ننجرهار". إلا أن جماعة طالبان رفضت من جانبها الإحصاءات التي أعلنتها الداخلية.
يأتي تصاعد العنف بالتزامن مع جهود المفاوضات الجارية بين فريق الحكومة الأفغانية وطالبان .. حيث أجرى الجانبان أربعة اجتماعات مصغرة على مدار الأيام التسعة الماضية لمحاولة تحديد قواعد وأجندة المحادثات الرسمية.
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