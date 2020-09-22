كابول في 22 سبتمبر /أ ش أ/

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الثلاثاء مقتل 98 مدنيا على الأقل وإصابة 230 آخرين جراء هجمات طالبان على مدار الأسبوعين الماضيين، وأوضح المتحدث باسم الداخلية طارق آريان - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية - أن الحصيلة تغطي هجمات الجماعة في 24 إقليما وأن الخسائر الأكبر وقعت في إقليمي "تخار" و"ننجرهار". إلا أن جماعة طالبان رفضت من جانبها الإحصاءات التي أعلنتها الداخلية.