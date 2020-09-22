الخارجية الفرنسية تطالب القوى السياسية اللبنانية بتشكيل حكومة دون إبطاء

كتب أحمد عرفة

طالبت وزارة الخارجية الفرنسية القوى السياسية اللبنانية بتشكيل حكومة دون إبطاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أن القوى السياسية اللبنانية عليها الاختيار بين تعافى بلدها أو انهياره.

وفى وقت سابق قال الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، إن موافقة زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريرى على تسمية شخص من الطائفة الشيعية لتولى وزارة المالية بالحكومة المقبلة، تمثل مبادرة شخصية منه وحده، وأنهم يعتبرون أنفسهم غير ملزمين بها.

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريرى قد أعلن مساء اليوم موقفا منفردا يتمثل في موافقته على تسمية وزير مالية من الطائفة الشيعية، شريطة أن يكون مستقلا، ودون أن يعنى هذا الأمر اعترافا بحصرية وزارة المالية للطائفة الشيعية أو بأى طائفة من الطوائف، مبررا هذه المبادرة بأنها تأتى تسهيلا لتشكيل الحكومة الجديدة التى يعمل على تأليفها الدكتور مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف، وذلك لإيقاف الانهيار المالى والاقتصادى الذى يتعرض له لبنان فى ظل الفراغ الحكومى.