وذكرت القيادة - في بيان أورده راديو "إفريقيا 1" اليوم /الثلاثاء/ - أنه بعد مقتل أربعة جنود في كمين بمنطقة "مينتاو" (إقليم سوم) في 11 سبتمبر الجاري، نُظمت عملية بحث لتعقب المهاجمين؛ تمكنت خلالها القوات من تحييد أحد عشر إرهابيا واستعادة أسلحتهم.

وأضاف البيان أنه في 13 سبتمبر الجاري، نفذت القوات البرية والجوية عملية أخرى ضد مجموعة من الإرهابيين في محافظة "لوروم"؛ وتمكنت من تحييد 15 إرهابيا واستعادة الأسلحة، كما تم تدمير مواد مختلفة خلال العملية.

وكان الجيش في بوركينافاسو قد أعلن في 15 سبتمبر الجاري تفكيك قاعدة إرهابية وتحييد إرهابيين في منطقة "تونجومايل" في مقاطعة "سوم".

يذكر أن بوركينا فاسو، المتاخمة لمالي والنيجر، تعد مسرحا لهجمات إرهابية منتظمة منذ عام 2015، وشمال البلاد هو المنطقة الأكثر تضررا من الانتهاكات الإرهابية التي خلفت أكثر من 1100 قتيل وأكثر من مليون نازح داخلي فروا من مناطق العنف.