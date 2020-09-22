"الجارديان": ميناء دوفر ليس جاهزا لبريكست حتى الآن وخطة بريطانية لتجهيز الحدود

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن ميناء دوفر ليس جاهزًا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأنه لا يزال ينتظر الإفراج عن الأموال الحكومية للبنية التحتية الحيوية للعمليات الحدودية الجديدة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اتضح فيه أن الحكومة كانت تدرس إجبار السائقين على الحصول على جواز سفر خاص ببريكست قبل دخول كينت فى محاولة لتجنب الفوضى فى الطوابير بيناير.

وقال تيم ريردون، رئيس قسم خروج الاتحاد الأوروبى فى الميناء، إن الحكومة متخبطة قبل 100 يوم فقط من تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 1 يناير.

وأوضحت الصحيفة، أن الحكومة لديها خطة تمويل من المقرر أن تفتح للتقديم في وقت لاحق من هذا الشهر، وقال إن الأموال يجب "إصدارها بدلاً من الحديث عنها".

وقال رئيس اللجنة النائب المحافظ ميل سترايد، إن الوقت ينفد من الحكومة وتساءل عن سبب استمرار الحديث عن إتاحة الأموال فى الجزء الأخير من سبتمبر.

وقال ريردون إنه واثق من أن الميناء نفسه سيكون جاهزًا لكن ليس كل شيء تحت سيطرته.

وتأتي تصريحاته بعد أيام من تسريب وثيقة حكومية "لمجموعة تسليم الحدود والبروتوكول" أثارت احتمال وجود طوابير تصل إلى 7000 شاحنة على الطرق البريطانية في حالة عدم استعداد السائقين والناقلات والموانئ لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أحد الحلول التي تطرحها الحكومة هو جواز سفر خاص ، وتصريح دخول لكينت، والذي سيتم إصداره فقط للسائقين الذين أكملوا أوراقهم قبل ركوب العبّارات أو قطارات Eurotunnel.

وتساءلت النائبة عن حزب العمال أنجيلا إيجل عما إذا كان هذا سيعني حراسة الشرطة للطرق المؤدية إلى كينت، "من الذي سيقوم بدوريات على حدود كينت للتأكد من عدم دخول أي شاحنة إلى كينت إذا لم يكن لديها جواز السفر هذا؟ أين ستكون المراكز الحدودية للذهاب إلى كنت؟ من الجيد جدًا القول إننا سنحتاج إليها ، لكن هل سيكون لدينا شرطة حدود كينت أو حرس حدود؟".