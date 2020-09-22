الأرصاد تكذب شائعة تعرض البلاد لأمطار غزيرة شبيهة بأمطار مارس الماضى

كتب سمير حسنى

نفى الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار بالحجم الذى سقطت فيه مارس الماضى، قائلا: "مفيش حاجة غير المعتاد ولكن نتعلم من السنوات الماضية، والشعب المصري أصبح لديه خبرة في أن الخريف فصل يسقط فيه الأمطار بشكل غزير، مشيرا إلى أن "الأرصاد" تتابع الأجواء أولا بأول وبمجرد ظهور حالة من عدم الاستقرار يتم التنويه عنها قبل حدوثها بوقت كاف.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر على التليفزيون المصرى، اليوم الثلاثاء، إن فصل الخريف أحد الفصول التي تسقط فيها الأمطار بغزارة على البلاد سواء في الشمال أو الجنوب، وتصل حد السيول على سلسلة مرتفعات البحر الأحمر وسيناء.