ارتفاع عدد المتقدمين لمجلس النواب لـ176 مرشحًا بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

ارتفع عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب المقبل، اليوم الإثنين ، بمقر محكمة الإسكندرية بمنطقة المنشية، إلى 176 راغبًا في الترشح، بعد تقدم 8 مرشحين جدد بأوراقهم.

وجاءت دائرة المنتزه من أكثر دوائر التي تقدم لها المرشحين وبلغ عددهم 63 مرشحًا ينافسوا على مقاعد، ثم دائرة الرمل وتقدم لها 35 مرشحًا يتنافسون أيضًا على 4 مقاعد ودائرة الدخيلة 30 مرشحًا ​ويتنافسوا علي 4 مقاعد، وجاءت دائرة العطارين بأقل عدد من المرشحين حيث تقدم 6 فقط للتنافس على مقعد واحد.

وقال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، إن تقدم اليوم 6 راغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، ليصل الإجمالي إلى 168.

وكان قد واصلت محكمة الإسكندرية، أمس الأحد، تلقي أوراق الترشح للانتخابات مجلس النواب وذلك بالتزامن اليوم الرابع من فتح باب الترشح والذي يستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

وقال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، إنه تم تخصيص قاعتين لاستقبال المرشحين لمجلس النواب، بالإضافة إلى تخصيص بوابة خارجية من جهة الكورنيش مخصصة لدخول المرشحين تسهيلا عليهم لمنع التزاحم، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف خلال تصريح صحفي له، أنه الاستعدادات تبدء من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة التى سيتم استقبال فيها اوراق ترشحه، وهى الالتزام بارتداء الكمامة وقياس دراجات الحرارة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وضع علامات إرشادية من بداية دخول المبنى وقاعات انتظار.

وأكد أن موظفي المحكمة سيقوموا بمنح المرشح رقم وسيلتزم به داخل القاعة من خلال ادوار محددة وذلك منعا التكدس والالتزام بالأدوار حتى نهاية استكمال تلقى الطلبات.