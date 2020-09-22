إعدام كمية من الأغذية المتنوعة والعصائر والألبان خلال حملة للصحة في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة، بشن وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لكشف مدى صلاحيتها. وقد تم المرور على 262 منشأة، وتحرير 112 محضر جنح صحية، لوجود مخالفات في المنشآت، كما تم التوصية بغلق 87 منشأة مخالفة، وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص.

كما تم خلال هذه الحملات إعدام 2363 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 455 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية، كما تم إرسال 347 عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص.

كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد مكي على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.