كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن إصابة حارس أمنى بكورونا تؤجل القمة الأوروبية المرتقبة هذا الأسبوع. وفى وقت سابق، قال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى، "إنه يوم تاريخي لأوروبا وإيطاليا"، في رسالة نشرها على منصة تويتر، مرفقة بصورة يصم فيها قبضته تعبيرا عن الرضا في نهاية القمة الأوروبية الليلة الماضية، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وأعاد رئيس الحكومة إبداء رضاه عن النتائج التي تحققت بعد 4 أيام من المفاوضات. وفي بضع دقائق – على الرغم من تأخر الساعة – ظهرت مئات من علامات التقدير على تويتر.

وذكر رئيس الوزراء، في مؤتمر عبر الفيديو ببروكسل في نهاية المجلس الأوروبي الذي أقر حزمة انقاذ بـ1.82 بليون يورو لمواجهة تبعات الأزمة، والتي تشتمل عليها الميزانية المالية متعددة السنوات وخطة الجيل القادم الأوروبية.