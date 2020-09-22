آلاف المرضى لا يعرفون أنهم مصابون بالسكر من النوع الثانى فى بريطانيا

كتبت فاطمة خليل

حددت دراسة أجريت على ما يقرب من 200 ألف عينة دم من البنك الحيوي في بريطانيا أكثر من 2000 حالة غير مشخصة من مرض السكري من النوع الثاني، وأظهرت الدراسة، أنه نظرًا لعدم إبلاغ بيانات البنك الحيوي بالمملكة المتحدة للمشاركين، فقد انتظر المرضى الذين لم يتم تشخيص مرض السكري لديهم في المتوسط ​​أكثر من عامين للتشخيص، وظل ربعهم تقريبًا غير مشخص بعد خمس سنوات.

ووفقا لموقع "ميديكال" فقد استخدمت الدراسة، التي قدمت في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري (EASD)، اختبارًا لمراقبة التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم وتشخيص مرض السكري ، المعروف باسم HbA1c ، أو الهيموجلوبين "الجلوكوز".

وأجرت الدراسة الدكتورة كاثرين يونج وزملاؤه في جامعة إكستر ومؤسسة Royal Devon and Exeter NHS Foundation Trust بالمملكة المتحدة.

قالت الدكتور يونج: "نظرًا لأن الأشخاص يمكن أن يصابوا بمرض السكري من النوع 2 لسنوات عديدة دون أعراض ، فقد يتأخر التشخيص، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات.

وأضافت تظهر دراستنا أن الفحص على مستوى السكان يمكن أن يحدد حالات مرض السكري من النوع 2 في وقت مبكر جدًا وربما يقلل المضاعفات.

البنك الحيوي في المملكة المتحدة عبارة عن مجموعة من حوالي نصف مليون مشارك تتراوح أعمارهم بين 40-70 عامًا عند التوظيف، مع سجلات الرعاية الأولية (الرموز السريرية وبيانات الوصفات الطبية) المتاحة لنحو نصف المشاركين.

تم فحص جميع المشاركين فعليًا بحثًا عن مرض السكري ، حيث تم قياس مستويات HbA1c في عينات الدم التي تم جمعها منهم عند التوظيف، ولكن لم يتم الإبلاغ عن النتائج لهم أو إلى أخصائيي الرعاية الصحية..هذا أمر طبيعي تمامًا ، نظرًا لأن المتطوعين الذين يوافقون على المشاركة في مشروع Biobank في المملكة المتحدة يوافقون على أنهم لن يتلقوا تعليقات على النتائج.

قام المؤلفون بتحليل عدد الأشخاص الإضافيين المصابين بالسكري الذين يمكن التعرف عليهم من خلال فحص السكان باستخدام HbA1c ، ومقدار الفحص الذي سيقلل من الوقت لتلقي تشخيص لمرض السكري مقارنة بالنهج الحالية.

عرّف المؤلفون المشاركين دون تشخيص مرض السكري عند التعيين بأنهم: أ) لم يبلغوا بأنفسهم عن مرض السكري؛ و ب) لم يكن لديهم مؤشرات على مرض السكري في سجلات الرعاية الأولية الخاصة بهم قبل التوظيف (الرموز السريرية لمرض السكري ، قياسات HbA1c 48 مليمول / مول أو أعلى، أو وصفات لأدوية خفض الجلوكوز).

تم تعريف مرض السكري غير المشخص على أنه أولئك الذين لديهم قياس HbA1c للبنك الحيوي في المملكة المتحدة يبلغ 48 مليمول / مول أو أعلى.

بالنسبة للمشاركين المصابين بداء السكري غير المشخص، قام المؤلفون بعد ذلك بالبحث عن الوقت الذي استغرقه تلقي التشخيص السريري في سجلات الرعاية الأولية الخاصة بهم ، والذي تم تعريفه على أنه أول ظهور لأي مما يلي: رمز تشخيص مرض السكري ، HbA1c من 48 مليمول / مول أو أعلى ، أو وصفة طبية لأدوية خفض الجلوكوز.

من بين 201،465 مشاركًا في البنك الحيوي في المملكة المتحدة مع توفر سجلات الرعاية الأولية وقياس HbA1c عند التوظيف ، ولم يتم تشخيص مرض السكري مسبقًا ، كان 2022 (1.0 ٪) مصابًا بداء السكري غير المشخص على الفحص بواسطة HbA1c.

كان الأفراد المصابون بمرض السكري غير المشخص في الفحص أكبر سناً ، وأكثر عرضة للإصابة بالسمنة (مؤشر كتلة الجسم 31.0 مقابل 26.6) ، وأكثر من الذكور (60٪ مقابل 45٪) من غير المصابين بالسكري.

أظهرت النمذجة الإحصائية أن هؤلاء المشاركين استغرقوا 2.3 سنة في المتوسط ​​بعد توظيف البنك الحيوي في المملكة المتحدة لتشخيص إصابتهم بمرض السكري، وأن 23٪ لم يتم تشخيصهم بعد خمس سنوات من المتابعة.

واستنتجت الدكتور يونج: "لقد حددنا أن الفحص بواسطة HbA1c كان سيحدد نسبة 1.0٪ إضافية من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 40-70 عامًا على أنهم مصابون بمرض السكري غير المشخص وكان تشخيص الفحص هذا قبل عامين تقريبًا من إجراء التشخيص السريري. 23٪ لم يتم تشخيصه بعد خمس سنوات. إن تحديد هؤلاء المرضى الذين تتوفر لهم سجلات الرعاية الأولية في البنك الحيوي بالمملكة المتحدة يمنحنا فرصة فريدة لدراسة تأثير هذا التأخير على خطر حدوث مضاعفات في المستقبل.

وأضافت: "بينما تشير النتائج الأولية إلى أن التأخير في الحصول على تشخيص لمرضى السكري غير المشخصين لم يؤثر بشكل كبير على المضاعفات المرتبطة بمرض السكري في هذه المجموعة من الأشخاص ، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتأكد مما إذا كان فحص مرض السكري في هذه الفئة العمرية سيقلل من مرض السكري والمضاعفات ذات الصلة ".