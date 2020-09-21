453 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى اليونان و6 حالات وفاة

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة اليونانية عن تسجيل حصيلة يومية قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغت 453 إصابة جديدة، إضافة إلى 6 حالات وفاة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشارت وزارة الصحة اليونانية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا فى البلاد بلغ 15595 حالة، وخلال اليوم الأخير تم تسجيل 35 إصابة عند المعابر الحدودية و184 حالة في مخيم جديد للمهاجرين في جزيرة ليسبوس.

وأضافت وزارة الصحة اليونانية، أن حصيلة ضحايا الفيروس وصلت إلى 344 حالة، وبلغ متوسط أعمار المتوفين 78 سنة، وبلغ عدد المصابين في غرف العناية المركزة 79 شخصا في الوقت الحالى.