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453 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى اليونان و6 حالات وفاة

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:07 م
453 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى اليونان و6 حالات وفاة كورونا -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة اليونانية عن تسجيل حصيلة يومية قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغت 453 إصابة جديدة، إضافة إلى 6 حالات وفاة.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشارت وزارة الصحة اليونانية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا فى البلاد بلغ 15595 حالة، وخلال اليوم الأخير تم تسجيل 35 إصابة عند المعابر الحدودية و184 حالة في مخيم جديد للمهاجرين في جزيرة ليسبوس.

 

وأضافت وزارة الصحة اليونانية، أن حصيلة ضحايا الفيروس وصلت إلى 344 حالة، وبلغ متوسط أعمار المتوفين 78 سنة، وبلغ عدد المصابين في غرف العناية المركزة 79 شخصا في الوقت الحالى.


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فيروس كورونا

كوفيد 19

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