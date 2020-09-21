اليوم السابع
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الإثنين، 21 سبتمبر 2020 05:21 م
خالد صلاح
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وول ستريت تهبط بفعل مخاوف كورونا والضبابية بشأن التحفيز

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 04:01 م
وول ستريت تهبط بفعل مخاوف كورونا والضبابية بشأن التحفيز بورصة وول ستريت - أرشيفية
رويترز

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هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين، إذ تنامت المخاوف من ضربة جديدة لاقتصاد البلاد في ظل القلق حيال جولة أخرى من إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا وعم قدرة الكونجرس على التوافق بشأن مزيد من التحفيز المالي.

وبلغ المؤشر داو جونز الصناعي قاع قرابة شهرين بعد فترة وجيزة من الفتح بنزوله 172.71‬ نقطة، بما يعادل 0.62‬ بالمئة، إلى 27484.71 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 33.90‬ نقطة، أو ‭1.02‬ بالمئة، إلى 3285.57‬ نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 183.14 نقطة، أو 1.70‬ بالمئة، إلى 10610.14‬ نقطة.

 


وول ستريت

المؤشر داو جونز

كورونا

ستاندرد آند بورز

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