وول ستريت تهبط بفعل مخاوف كورونا والضبابية بشأن التحفيز

رويترز

هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين، إذ تنامت المخاوف من ضربة جديدة لاقتصاد البلاد في ظل القلق حيال جولة أخرى من إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا وعم قدرة الكونجرس على التوافق بشأن مزيد من التحفيز المالي.