هيونداى موتور بكوريا الجنوبية ونقابة العمال تتفقان على تجميد الأجور وسط الوباء

وكالات

اتفقت شركة "هيونداي موتور" ونقابة العمال في الشركة بكويا الجنوبية، اليوم الاثنين، على تجميد الأجور، لأول مرة منذ 11 عامًا، حيث تكافح شركة صناعة السيارات للتغلب على آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لما أوردته وكالة يونهاب للأنباء، قالت الشركة في بيان إن الجانبين توصلا إلى اتفاق الأجور دون إضراب، للعام الثاني على التوالي.

وقد وافقت النقابة على اقتراح الشركة الذي يضمن تجميد الراتب الأساسي، وتسليم مكافأة لمرة واحدة تصل إلى 150% من الراتب الشهري، و1.2 مليون وون (1,029 دولارًا أمريكيًّا) كبدل خاص لأزمة كوفيد-19، و10 أسهم في الشركة، و200 ألف وون في شهادات الهدايا.

وسوف يصوت أعضاء النقابة على الاتفاق يوم الجمعة المقبل.

وهذه هي المرة الثالثة التي تتفق فيها هيونداي والنقابة على تجميد الأجور، بعد أزمة العملات الأجنبية الآسيوية في عام 1998، والأزمة المالية العالمية في عام 2009.

وقبل الإعلان عن الاتفاق، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 2.2% إلى 185,000 وون اليوم الاثنين، متجاوزة أداء مؤشر كوسبي الذي سجل خسارة بنسبة 1%.