مميزات خدمة الاطلاع عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية إليكترونيا

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية تفعيل خدمة الإطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز.





"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن مميزات خدمة الاطلاع عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية فى نقاط محددة :



تفعيل خدمة الإطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز.

يتم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز.

تتيح الخدمة للعملاء الإطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة.

تعمل هذه الخدمة على الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل.