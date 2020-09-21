اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مميزات خدمة الاطلاع عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية إليكترونيا

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 07:00 ص
مميزات خدمة الاطلاع عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية إليكترونيا الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية تفعيل خدمة الإطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز.


 

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن مميزات خدمة الاطلاع عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية فى نقاط محددة :
 

تفعيل خدمة الإطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز.

يتم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز.

تتيح الخدمة للعملاء الإطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة.

تعمل هذه الخدمة على الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل.

 


التموين

خدمة العلامات التجارية

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة