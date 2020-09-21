مقتل 9 وإصابة 4 من القوات الأفغانية فى هجوم لطالبان شمال البلاد

أعلن مصدر أمني في أفغانستان مقتل ستة جنود على الأقل وثلاثة من رجال الشرطة بالإضافة إلى إصابة أربعة آخرين بجروح، وذلك في هجوم شنته عناصر تابعة لحركة "طالبان" في ولاية "تخار" الشمالية في وقت متأخر من الليلة الماضية.
وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الإثنين أن الهجوم وقع في قرية "ناو آباد" بمنطقة "دشت قلعة"، مشيرة إلى أن الاشتباكات بين عناصر الحركة وقوات الأمن الأفغانية استمرت لأكثر من ساعة.
وأفادت تقارير إعلامية بسقوط ضحايا في صفوف حركة "طالبان" إلا أن الحركة لم تعلق على هذه الأنباء حتى الآن.
مقتل 9 وإصابة 4 من القوات الأفغانية فى هجوم لطالبان شمال البلادالإثنين، 21 سبتمبر 2020 07:56 ص
أفغانستان - أرشيفية
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أعلن مصدر أمني في أفغانستان مقتل ستة جنود على الأقل وثلاثة من رجال الشرطة بالإضافة إلى إصابة أربعة آخرين بجروح، وذلك في هجوم شنته عناصر تابعة لحركة "طالبان" في ولاية "تخار" الشمالية في وقت متأخر من الليلة الماضية.
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