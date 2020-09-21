وأضاف المتحدث أن الانفجار الثاني وقع بعد مرور 10 دقائق من الانفجار الأول، وذلك في دائرة الشرطة رقم (8)، مما أسفر عن مقتل طفل على الأقل.. مشيرا إلى أن المتفجرات كانت مدسوسة في أواني زهور على جانب الطريق عند موقع الحادث.