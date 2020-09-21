أكدت السلطات المحلية الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل طفل على الأقل وإصابة 3 آخرين إثر انفجارين متتاليين وقعا فى العاصمة كابول، وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - "إن الانفجار الأول وقع في تمام الساعة التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي لكابول واستهدف دائرة الشرطة رقم (5)، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص عقب انفجار لغم على جانب الطريق".
وأضاف المتحدث أن الانفجار الثاني وقع بعد مرور 10 دقائق من الانفجار الأول، وذلك في دائرة الشرطة رقم (8)، مما أسفر عن مقتل طفل على الأقل.. مشيرا إلى أن المتفجرات كانت مدسوسة في أواني زهور على جانب الطريق عند موقع الحادث.
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