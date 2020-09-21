اليوم السابع
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مساعد وزير الخارجية الأسبق يوضح موقف مصر من القضايا العربية

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:51 م
مساعد وزير الخارجية الأسبق يوضح موقف مصر من القضايا العربية السفير الدكتور صلاح حليمة
كتب أحمد عرفة

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قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن السلام مهم للغاية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، موضحا أن التنمية هو سبيل تحقيق السلام والازدهار وتحقيق أمانى الشعوب خلال الفترة الراهنة.

وأضاف حليمة، فى تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن سياسة مصر الخارجية تتسم بنشر السلام، وعدم التدخل في شؤون الجوار، لافتا إلى أن الدولة المصرية لديها موقف واضح بضرورة الوصول لحلول سياسية للدول التي تشهد صراعا.

وأوضح أن الدولة المصرية ترفض أي تدخل خارجى في القضايا العربية، سواء في القضية السورية أو الليبية أو اليمنية، بجانب ضرورة وقف التطرف وعدم اللجوء إلى العنف وضرورة مواجهة الإرهاب، وهذا من ثوابت السياسة المصرية.

 

 


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