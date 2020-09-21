مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة حتى مساء الغد.. أخبار مصر

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، قرار وزارة التعليم العالى بمد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة حتى مساء الغد.



التعليم العالى تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة حتى مساء الغد قررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجارى، وذلك بعد أن كان مقرر له مساء اليوم الإثنين.



الرئيس السيسى يوجه بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وطارق الفقى محافظ سوهاج، والسيد أشرف الداودى محافظ قنا.



انقطاع مياه الشرب غدا عن 11 منطقة بالقاهرة لمدة 18 ساعة تشهد 11 منطقة بمحافظة القاهرة، غدا الثلاثاء، انقطاع فى مياه الشرب لمدة 18 ساعة تبدأ غدا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة صباح الأربعاء، وذلك نظرًا لتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، وفق ما أعلنته محافظة القاهرة.



زوجة الشهيد السواركة: الإخوان جماعة خائنة لا تعرف قيمة الوطن قالت عايدة السواركة، زوجة الشهيد البطل محمد سلمى السواركة، أن "جماعة الإخوان لا تعرف قيمة الوطن ولا الوطنية، هى جماعة إرهابية لا تعرف الأوطان، والخيانة فى دمهم منذ قديم الأزل، وتحاول بشتى الطرق إشعال الفوضى فى البلاد".



الأعلى للقضاء يعتمد الجزء الثالث من حركة النيابة العامة وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسة اليوم على تجديد نسب كل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول والمحامين العاملين ورؤساء النيابة المبينة أسماؤهم، فيما بعد العمل بالتفتيش القضائى للنيابة العامة لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر السنة 2020.



الصحة تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ87.7% كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لـــ 87.7 % بعد تسجيل 89532 حالة تعافى حتى الآن.



جيروزاليم بوست: قطر ستقدم على التطبيع مع إسرائيل وتبارك صفقة القرن قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن إمارة قطر باتت فى طريقها للتطبيع الكامل مع إسرائيل، مؤكدة نقلًا عن مسئولين فلسطينيين أن الدوحة ستكون أول المباركين لخطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام، والمعروفة إعلاميًا بصفقة القرن.



شكرى يؤكد لمسئول أوروبى تطلع مصر لاستقبال الاستثمارات الأوروبية بالسوق المصرى تلقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من "أوليفر فاريلى" مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، وذلك للتباحُث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى شتى المجالات.



هل يكون الشيح هو الحل ؟.."الصحة العالمية" تلجأ للأعشاب لعلاج كورونا ..فيديو فى تطور جديد أقرت منظمة الصحة العالمية بروتوكولا لتنظيم اختبارات الأدوية العشبية الإفريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا، فقبل أشهر ومع بداية تفشى الوباء تعرض رئيس مدغشقر أندريه راجولينا للهجوم بعد محاولته الترويج لمشروب "كوفيد-اورغانيكس" المستخلص من نبتة الشيح لعلاج الفيروس.



تفاصيل تنفيذ أطول غطسة لمصرى يبقى تحت الماء 6 أيام لكسر الرقم القياسى.. صور قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن مصر حريصة على نشر السلام والمحبة بين الجميع فى ضوء السياسة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والتوجه نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع جميع الدول الشقيقة، وتقديم المساندة والدعم من أجل البناء والتنمية.



وزيرة الصحة: توقيع الكشف الطبى على 12 ألف مواطن من متضررى السيول بالسودان أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن توقيع الكشف الطبى على 12 ألفا و654 مواطنًا سودانيًا من خلال بعثة الفريق الطبى المصرى إلى دولة السودان والتى وصلت يوم العاشر من شهر سبتمبر الحالى لتقديم كافة الخدمات الطبية والدعم الكامل لمتضررى السيول والفيضانات بدولة السودان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.



شروط فتح المساجد لصلاة الجنازة بدءًا من اليوم.. إنفوجراف انتهت وزارة الأوقاف من إعداد قائمة بالمساجد الكبرى، التى بها ساحات أو صحن مكشوف لاستقبال صلاة الجنائز، وفقا للضوابط التى أعدتها وزارة الأوقاف، منعا لتفشى فيروس كورونا، ومن المقرر أن تعلن عنها على موقع الوزارة ومواقع المديريات.



10 مليارات و125 مليون جنيه تكلفة تجهيزات تطبيق التأمين الصحى فى الإسماعيلية كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة الرئيسية فى تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، عن التكلفة الإجمالية لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والتى بلغت 10مليارات و125مليون جنيه، حيث وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9مليارجنيه، فيما بلغت تكلفة البنية التحتية 7.7مليار جنيه مصرى، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، فى مرحلة التشغيل التجريبى 525 مليون جنيه.



السكة الحديد تستقبل دفعة عربات روسية جديدة تضم 22 عربة الجمعة المقبل أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد أنه متوقع وصول دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها إلى رصيف ميناء الإسكندرية الجمعة المقبل، حيث تضم 22 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.



#محدش_شاف_الثوره_ياولاد.. مغردون: الشعب مش طايقكم يا خونة يا اللى بعتوا عرضكوا بآلاف التغريدات، تصدر هاشتاج #محدش_شاف_الثوره_ياولاد.. قائمة ترند تويتر فى مصر وبعض الدول العربية، حيث سخر مغردون فيه من فشل دعوات المقاول الهارب محمد على وجماعة الإخوان فى الحشد للتظاهرات بهدف زعزعة استقرار الوطن، ليثبتوا مجددا أن الشعب المصرى أصبح واعيا بما يكفى لكشف مخططات الشر من هؤلاء والحفاظ على مقدرات الوطن.



قنوات الجماعة الإرهابية.. مهرجان الهبد للجميع بشرط نفاق أردوغان "فيديو" تتفق شاشات قنوات الجماعة الإرهابية على فكرة واحدة وهى "الهبد مسموح للجميع" اطلع وقول أى كلام بس لازم تشكر فى أردوغان حتى لو هتقول إنه صديق جبريل والملائكة كلهم!.



بدء امتحانات الكيمياء للقسم العلمى لطلاب الثانوية الأزهرية "دور ثانٍ" انطلقت منذ قليل، امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية، فى آخر أيامها، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الكيمياء، والتى تنطلق من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر، حيث اختتم طلاب القسم الأدبى امتحاناتهم أمس بمادة الصرف باللجنة الأولى ومادة التاريخ باللجنة الثانية.



مواعيد قيام ووصول القطارات الروسية الجديدة بالوجهين البحرى والقبلى يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن مواعيد القطارات الروسية الجديدة التى تم الدفع بها مؤخرا على خطوط الوجهين البحرى والقبلى، حيث وصل منها حتى الآن 81 عربة ضمن تعاقد هيئة السكة الحديد على شراء 1300 عربة روسية.



التعليم توفر دليلا للمدارس يُحدد مصروفات "الخاصة والتجريبية والحكومية" أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، دليل للمدارس المصرية، لمعرفة تفاصيل تتعلق بنوعيتها والمصاريف الدراسية، حيث حددت الوزارة عدة نوعيات من المدارس هى"" المدارس الخاصة والتربية الرياضية والعسكرية والحكومية والتجريبية والتربية الخاصة" مؤكدة أنه يمكن لولى الأمر الاستعلام عن المدارس ومصروفاتها بالدخول على موقع الوزارة.



أمطار رعدية اليوم بجنوب سيناء وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % .



التعليم: قرابة 100 طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان الفرصة الأخيرة 26 سبتمبر قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن ما يقرب من 100 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثانى لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسة 2019/2020، والمؤجل امتحانهم من الدور الأول، وتعرضوا لظرف قهرى منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان فى الدور الثانى وتغيبوا أو رسبوا فى مادة أو مادتين.



550 سباحًا يشاركون اليوم فى تنفيذ أكبر علامة سلام بمياه قناة السويس يشارك اليوم الاثنين القبطان ولاء حافظ، بطل موسوعة جينيس فى الغطس بيوم السلام العالمى، بتنفيذ أكبر علامة سلام فوق سطح الماء بقناة السويس بمدينة الإسماعيلية، والتى يشارك بها 550 سباحًا.



مراكز تصحيح امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية تنتهى من 26 مادة للقسمين تواصل مراكز تصحيح امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية أعمالها اليوم الاثنين، حيث ستبدأ تصحيح مواد ديناميكا، تاريخ، صرف للقسمين، ميكانيكا نظام قديم، وذلك بعد انتهاء المراكز البالغ عددها 5 من تصحيح أوراق إجابات امتحان مواد الفقه علمى وأدبى، إنشاء، جبر وهندسة فراغية، فيزياء، جغرافيا، بلاغة علمى وأدبى، قرآن كريم، حديث للقسمين، تفسير علمى وأدبى، أحياء، اللغة الفرنسية، أدب ونصوص للقسمين، استاتيكا، فلسفة ومنطق، نحو علمى، تفاضل وتكامل، اللغة الإنجليزية أدبى، اللغة الانجليزية علمى، والنحو أدبى، والتوحيد للقسمين.



محظورات يلتزم بها عضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية يستعد أول مجلس شيوخ للانعقاد الخميس الأول من أكتوبر، وذلك عقب إتمام العملية الانتخابية لحسم تشكيله، والذى يتكون من 300 عضو، حيث تستقبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين بقاعة البهو الفرعونى بمجلس النواب، وتم تخصيص 9 لجان من أعضاء الأمانة العامة لإنهاء الأوراق والمستندات الخاصة بالأعضاء الجدد



رئيس الجامعة اليابانية: "الشركات بتكلمنا عاوزه طلابنا الخريجين من دلوقتى" أكد الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أن الجامعة منضبطة ولديها شريك قوى، ومناهجها الدراسية تستهدف ربط التعليم بالصناعات الجادة التى سيكون لها مردود اقتصادى فى المستقبل، مضيفًا: "ناس كلمونى من شركات محترمة قالوا عاوزين الخريجين بتوعكم من دلوقتى".



عودة صلاة الجنازة بالمساجد اليوم.. ومدتها لا تزيد عن 15 دقيقة أبرز الضوابط تستعد وزارة الأوقاف لإعادة فتح المساجد الكبرى فى المحافظات لصلاة الجنازة بدءًا من اليوم الاثنين، حيث عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس الأحد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس بمديرى المديريات للتأكيد على ضوابط صلاة الجنازة بعد فترة من إيقافها بسبب انتشار وباء كورونا.



انقطاع المياه اليوم عن مدينة شبين الكوم وضواحيها بالمنوفية لمدة 8 ساعات أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن قطع المياه اليوم الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات.



وزير الأوقاف يحظر أى أنشطة أو تجمعات فى المساجد لغير الصلاة شدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على مديرى المديريات باتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أى محاولة لاستغلال المساجد فى الدعاية الانتخابية بمناسبة قرب انتخابات مجلس النواب.



التعليم تعقد غدا الاختبار النهائى للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غدا الثلاثاء 22 سبتمبر الجارى الامتحان النهائى للطلاب المتقدمين لاختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والذين تعرضوا لمشكلات تقنية وفنية خارجة عن إرادتهم ولم تمكنهم من أداء الامتحان، بدلًا من يومى 27-28 سبتمبر 2020 الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا.



اعتقال شخص مشتبه فى تورطه بإرسال طرد مسموم لترامب أفادت وسائل إعلام بأن قوات الأمن الأمريكية اعتقلت شخصا مشتبه فى تورطه بإرسال طرد يحتوى على مادة سامة إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لدى محاولته دخول الولايات المتحدة قادما من كندا.



كلاكيت تالت مرة.. الجزيرة تعترف بفبركة مشاهد التظاهرات داخل مصر.. فيديو استمرارا لفضح قنوات الإخوان والقناة القطرية نفسها، واستمرارا لسقوطها إعلاميًا وعرض فيديوهات مفبركة حول التظاهرات فى مصر، عرضت قناة الجزيرة، فيديو يكشف كذب قنوات الإخوان ومزاعم خروج مظاهرات فى قرية الكداية بالجيزة، حيث أكد الأهالى عدم وجود أى مظاهرات ونفوا أى وجود للإخوان داخل قريتهم وأنها مجرد خناقة استغلها أعداء الوطن فى ترويج الشائعات حول قريتهم.



السياحة: استقبلنا 250 ألف سائح من مختلف الجنسيات خلال فترة كورونا قالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، أن الدولة المصرية نجحت فى دعم قطاع السياحة خلال أزمة فيروس كورونا، موضحة أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين حركة السياحة خلال جائحة فيروس كورونا.



متحدث البترول: توصيل الغاز الطبيعى لـ5.7 مليون منزل من 2013 وحتى 2020 قال المهندس حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن وقف استيراد الغاز المسال وفر 2.5 مليار دولار سنويا مع زيادة الاستخدامات من الغاز الطبيعى كالمشروع القومى الذى يتبناه الرئيس من التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث أنه من 2013 حتى 2020 تم توصيل الغاز لـ 5.7 مليون منزل.



المالية: تعديل فئات التعريفة الجمركية يحمى المصنعين ويشجع الصناعة الوطنية أكد الدكتور مجدى عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا يتعلق بتعديل فئات التعريفة الجمركية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يستهدف حماية المصنعين والمنتجين فى مصر.