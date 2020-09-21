محدش_شاف_الثوره_ياولاد.. مغردون: الشعب مش طايقكم يا خونة يا اللى بعتوا عرضكوا

كتب محمد تهامى زكى

بآلاف التغريدات، تصدر هاشتاج #محدش_شاف_الثوره_ياولاد.. قائمة ترند تويتر فى مصر وبعض الدول العربية، حيث سخر مغردون فيه من فشل دعوات المقاول الهارب محمد على وجماعة الإخوان فى الحشد للتظاهرات بهدف زعزعة استقرار الوطن، ليثبتوا مجددا أن الشعب المصرى أصبح واعيا بما يكفى لكشف مخططات الشر من هؤلاء والحفاظ على مقدرات الوطن.





وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قال إبراهيم مهدى: "كل يوم يصطدم حلم الإخوان المسلمين فى مصر بشجاعة وقوة الشعب المصرى الذى أطاح بكل أحلامهم وأوهامهم فى العودة للمشهد من جديد"، وسخر أحمد فتوح، قائلا: "محدش شاف الثورة يا ولاد.. لا كنت فى الحمام ساعتها مأخدتش بالى".



وقال على عبده: "أنا بدور عليها مش لاقيها إلا على السوشيال ميديا"، وقال عمر خالد: "كل اللي بيحاولوا الإخوان وأشباههم يعملوه اليومين اللى فاتوا يمكن إدراجه فيما يسمى محاولة استعادة المكانة بأى طريقة ويثبتوا للى بيشغلوهم وبيمولوهم وبيدعموهم وأوهموهم من القوى الدولية ان إحنا لسه لينا تأثير ولو بسيط على الشارع المصرى".



وسخرت سمية محمد، من فشل الدعوات، قائلة: "احنا ننام دلوقتى وبكره نبقى ندور على الثورة احنا وبابا وماما وناهد وكلنا"، فيما سخر حورس، قائلا: "هذه الثورة لا يراها إلا المؤمن.. إنما احنا طواغيت"، أما حساب باسم مصر، فسخر منهم بقصيدة شعرية، قائلا: "بقالهم 7 سنين بيهروا وينكتوا.. يا ترى هيتلموا ويسكتوا.. يا ابو جلد ومخ طخين اتكسفوا على دمكوا.. الشعب مش طايقكم يا خونة يا اللى بعتوا عرضكوا".





أما دينا، فقالت: "هفضل واقفة جنب بلدى وجنب رئيس بلدى لغاية ما نخلص من كل الخونة.. مفيش كلام تانى"، أما آلاء ثابت، فقالت: "أخيرا صاحت الشوارع والميادين بعد صلاة الفجر بهُتاف لطالما افتقدناه.. حمرا ومدورة يا طماطم.. كل 20 سبتمبر وانتم طيبين".































