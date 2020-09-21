كسر بماسورة مياه يتسبب فى هبوط أرضى بقرية البغدادى فى الأقصر

قال اللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية بمحافظة الأقصر، أنه وردت إلى رئاسة مركز ومدينة البياضية بلاغ يفيد بهبوط أرضى فى قرية البغدادى، وفور تلقى البلاغ تم إخطار غرفة عمليات محافظة الأقصر، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتدخل وصيانة الهبوط.
وعلى الفور قام وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، يرافقه محمد حسن سكرتير قرية البغدادى، وعبد الشافى مدير إدارة مياه البياضية بدفع فرقة لمعالجة الأمر، حيث تبين وجود كسر فى ماسورة مياه 4 بوصة تمر بالطريق، وتم التواصل مع المهندس يحيى عبد الرشيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الذى قام على الفور بدفع الشركة القائمة بالعمل بجوار خط المياه والمعدات اللازمة للكشف عن المواسير، وجار إصلاح العطل الآن.
وتوجهت رئاسة مدينة البياضية بالشكر لتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على إصلاح العطل فى أقرب وقت، والعمل كفريق متعاون للإصلاح أى مشكلات طارئة، كما قدمت رئاسة المدينة اعتذاراها لأهالى المنطقة لقطع المياه لفترة وجيزة، لحين إصلاح العطل الذى تقوم الشركات على إصلاحه فى أقرب وقت.
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