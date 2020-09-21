اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كسر بماسورة مياه يتسبب فى هبوط أرضى بقرية البغدادى فى الأقصر

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 09:50 م
كسر بماسورة مياه يتسبب فى هبوط أرضى بقرية البغدادى فى الأقصر محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية بمحافظة الأقصر، أنه وردت إلى رئاسة مركز ومدينة البياضية بلاغ يفيد بهبوط أرضى فى قرية البغدادى، وفور تلقى البلاغ تم إخطار غرفة عمليات محافظة الأقصر، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتدخل وصيانة الهبوط.

 

وعلى الفور قام وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، يرافقه محمد حسن سكرتير قرية البغدادى، وعبد الشافى مدير إدارة مياه البياضية بدفع فرقة لمعالجة الأمر، حيث تبين وجود كسر فى ماسورة مياه 4 بوصة تمر بالطريق، وتم التواصل مع المهندس يحيى عبد الرشيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الذى قام على الفور بدفع الشركة القائمة بالعمل بجوار خط المياه والمعدات اللازمة للكشف عن المواسير، وجار إصلاح العطل الآن

 

وتوجهت رئاسة مدينة البياضية بالشكر لتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على إصلاح العطل فى أقرب وقت، والعمل كفريق متعاون للإصلاح أى مشكلات طارئة، كما قدمت رئاسة المدينة اعتذاراها لأهالى المنطقة لقطع المياه لفترة وجيزة، لحين إصلاح العطل الذى تقوم الشركات على إصلاحه فى أقرب وقت.


الاقصر

اخبار الاقصر

هبوط ارضي بالاقصر

مدينة البياضية

اخبار المحافظات

كسر ماسورة مياه بالبغدادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة