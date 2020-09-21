كسر بماسورة مياه يتسبب فى هبوط أرضى بقرية البغدادى فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قال اللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية بمحافظة الأقصر، أنه وردت إلى رئاسة مركز ومدينة البياضية بلاغ يفيد بهبوط أرضى فى قرية البغدادى، وفور تلقى البلاغ تم إخطار غرفة عمليات محافظة الأقصر، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتدخل وصيانة الهبوط.

وعلى الفور قام وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، يرافقه محمد حسن سكرتير قرية البغدادى، وعبد الشافى مدير إدارة مياه البياضية بدفع فرقة لمعالجة الأمر، حيث تبين وجود كسر فى ماسورة مياه 4 بوصة تمر بالطريق، وتم التواصل مع المهندس يحيى عبد الرشيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الذى قام على الفور بدفع الشركة القائمة بالعمل بجوار خط المياه والمعدات اللازمة للكشف عن المواسير، وجار إصلاح العطل الآن.

وتوجهت رئاسة مدينة البياضية بالشكر لتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على إصلاح العطل فى أقرب وقت، والعمل كفريق متعاون للإصلاح أى مشكلات طارئة، كما قدمت رئاسة المدينة اعتذاراها لأهالى المنطقة لقطع المياه لفترة وجيزة، لحين إصلاح العطل الذى تقوم الشركات على إصلاحه فى أقرب وقت.