طرق بسيطة يمكنك من خلالها جعل منزلك مكانًا صحيًا وخاليا من الأمراض

كتبت نهير عبد النبى

قد يعتقد الكثيرون أن الجلوس فى المنزل لفترات طوبلة قد يحميك من خطر الاصابة بالأمراض والعدوى، ولكن لا يعرف الكثير أن هناك أخطاء كثيرة نقع فيها وتؤثر على صحتنا داخل المنزل. لذلك يكشف موقع mirror عن بعض الطرق البسيطة لمساعدتك على تحويل تلك الجدران الأربعة المألوفة إلى ملاذ معزز للصحة.

صوت الصمت



التلوث الضوضائي ليس مجرد مصدر إزعاج ، بل يمكن أن يؤثر على الصحة أيضًا، حيث أظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية عام 2011 أن التعرض لفترات طويلة للضوضاء الزائدة لا يؤدي فقط إلى زيادة مستويات التوتر وانخفاض التركيز ، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ولتخميد الصوت ، استثمر في بعض الستائر السميكة والمفروشات الناعمة في الأقمشة الفخمة مثل الجلد المدبوغ والشنيل، واستخدم السجاد على الأرضيات الصلبة.

تنبيه مسببات الحساسية



حتى أنظف المنازل يمكن أن تكون مليئة بمسببات الحساسية مثل الغبار الذي يمكن أن يؤدي إلى العطس وسيلان الأنف والطفح الجلدي، لذلك ينصح بتنظيف الأرضيات بالمكنسة الكهربائية والأسطح بانتظام ، لأن هذا يقلل من كمية الغبار في الهواء. قم بتنظيف الأسرة والأقمشة بالمكنسة الكهربائية للمساعدة في إزالة الغبار وجزيئات حساسية الحيوانات الأليفة.

التنفس بسهولة



غالبًا ما يحتوي الهواء داخل منازلنا على ملوثات أكثر من الخارج ، وذلك بفضل المواد الكيميائية التي يطلقها كل شيء من منتجات التنظيف إلى الطهي، تعتبر زنابق السلام من أفضل النباتات لإزالة التلوث الداخلي ، فهي تنقي الهواء عن طريق امتصاص الملوثات من خلال الأوراق والجذور.

كما ان الألوفيرا ينقي الهواء من الفورمالديهايد والبنزين - وهي مواد كيميائية توجد عادة في منتجات التنظيف المنزلية. وقد تعرفت وكالة ناسا على نباتات الثعابين لإزالة السموم وإطلاق الأكسجين في الليل ، مما يساعدك على التنفس بسهولة - لذلك بالتأكيد واحدة لطاولة السرير ".

تعزيز اللون



لا تغير الألوان مظهر الغرفة فحسب ، بل يمكن أن تؤثر على الصحة أيضًا، حيث تقول الدكتورة نيرينا راملاخان ، أخصائية علم النفس وخبيرة النوم"لا يدرك الكثير منا تأثير اللون على مزاجنا"، حيث وجدت دراسة أجرتها جامعة ولاية مينيسوتا أن اللون الأحمر يزيد من استجابة الجسم للتوتر ، بينما يعمل اللون الأخضر والأبيض على تهدئته.

تخلص من الفوضى



الفوضى ليست قبيحة فحسب ، بل يمكن أن تجعلنا قلقين ، وتقطع النوم بل وتزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، يقول نيكولا لويس ، مؤلف كتاب Mind Over Clutter: "يمكن أن يكون التخلص من الفوضى عارمًا ، لذا حاول إنشاء ملاذ واحد خالٍ من الفوضى ، مثل غرفة النوم".

"شغّل بعض الموسيقى أو أشعل شمعتك المفضلة. قم بعمل قائمة بالأشياء التي تريد معالجتها - مثل الأدراج بجانب السرير أو خزانة الكتان أو درج الملابس الداخلية.





الروائح المهدئة



ترتبط حاسة الشم لدينا بجهازنا الحوفي ، حيث يخزن الدماغ الذكريات ويعالج المشاعر ، ولهذا السبب تجعلنا بعض الروائح نشعر بالهدوء أو تثير شعورًا بالحنين إلى الماضي، ولكن في حين أنها يمكن أن تكون رائعة لخلق جو هادئ ، فإن بعض العطور المنزلية لها تأثير ضار على جودة الهواء.