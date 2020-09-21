اليوم السابع
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رئيس الجامعة اليابانية: مجموعة كبيرة من طلابنا لديهم عروض عمل فور التخرج

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 08:04 م
رئيس الجامعة اليابانية: مجموعة كبيرة من طلابنا لديهم عروض عمل فور التخرج الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن أول دفعة ستتخرج من طلاب الجامعة المصرية اليابانية بعد عام واحد فقط.

وأضاف أحمد الجوهري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "أن طلاب الجامعة شاركوا في دورات تدريبية بالمصانع والمؤسسات التي تعاقدت مع الجامعة، لافتا إلى أن هناك مجموعة كبيرة من طلاب الجامعة معهم عروض عمل في شركات فور التخرج.

وأوضح أحمد الجوهري أن الدفعات في الجامعة عدد طلابها ليس كبيرا، ولا تزيد الدفعة على 120 طالبا وفي الدراسات الدولية حوالي 60 طالبا، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على التقدم للالتحاق الجامعة المصرية اليابانية، مضيفا "هذا العام سوف نستقبل 500 طالب لكلية الهندسة  وسوف نقبل في الدراسات الدولية 200 طالب".


الجامعة المصرية اليابانية

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

طلاب الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

شروط الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

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