اليوم السابع
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الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:56 م
خالد صلاح
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خلافات بين مفاوضى السلام الأفغان حول وقف إطلاق النار وحقوق المرأة

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:35 م
خلافات بين مفاوضى السلام الأفغان حول وقف إطلاق النار وحقوق المرأة عناصر طالبان - أرشيفية
رويترز

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قال دبلوماسيون ومفاوضون، إن الفجوة لا تزال متسعة بين الحكومة الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان حتى حول أهم القضايا الأساسية، وذلك رغم مرور أسبوع على بدء محادثات تهدف إلى وضع نهاية للحرب المستمرة منذ عقدين والتي أودت بحياة عشرات الألوف.

ومنذ أن خفتت أضواء حفل فخم، أقيم في العاصمة القطرية الدوحة في 12 سبتمبر الجاري بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يؤكد الجانبان أنهما مختلفان تماما في كل قضية تقريبا.

وقال مفاوض كبير من جانب الحكومة الأفغانية "نحن نتحدث إلى جانب صعب وغير مرن، وبالتالي فإن الأمور لا تتحرك إلى الأمام".

وسيتعين على الجانبين معالجة مجموعة متنوعة من القضايا لضمان السلام، بدءا من شرعية حكومة كابول وانتهاء بحقوق المرأة.


طالبان

افغانستان

حقوق المراه

اطلاق النار

اخبار افغانستان

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