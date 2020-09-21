حملات نظافة مكثفة لرفع القمامة والمخلفات وتجميل الشوارع بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تواصل الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة حملاتها اليومية للحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة العامة والتجميل ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وصيانة أعمدة الإنارة والبلدورات والأرصفة ورفع كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والرصيف وفتح الحركة المرورية أمام عبور السيارات وتأمين المواطنين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملات موسعة للارتقاء بقطاعات المدينة المختلفة من تجميل ونظافة ورفع السفوحة من الشوارع، فتمت أعمال نظافة للمناطق الآتية (المنشية - أنقيزة - منية المكرم - الساحة الشعبية - كفرالبلاسى - احمد حلمى) لرفع أكبر قدر من القمامة والمخلفات وتغطية جميع الشوارع لرفع كفاءة منظومة النظافة، والتى تتضمن الشوارع الآتية ( الإنتاج - المشروع - الجمهورية - السيد حسين - خلف معهد الشاكوشي - ترعة المنيا - المكتبات - جمال عبد الناصر) وتم رفع أتربة وسفوحة من شارع ترعة المنيا وقص وتهذيب الأشجار بمدخل المدينة ورش الشوارع.

ويواصل الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق مجهوداته علي أرض الواقع للوصول إلى مستوى أفضل لنظافة المدينة، شملت حملة نظافة بطريق الزراعة، ميدان الزراعة وصولا إلى كلية الطب البيطرى و شارع السجل المدنى، فشملت الاعمال رفع السفوحة من على جانبى الطريق وإزالة تراكمات القمامة وتفريغ الصناديق ونقلها الى الأماكن المخصصة لها وذلك بواسطة معدات الوحدة وعمال تحسين البيئة.

كما قامت الوحدة المحلية ببردين بالمرور والمتابعة والإشراف على أعمال النظافة اليومية على الطريق العام الزقازيق بلبيس والعكس، وتم رفع الأتربة والقمامة من على جانبى الطريق وتم شفط مياه الصرف الصحى بمساكن بردين بشكل دوري .

كما قامت الوحدة المحلية بالشوبك باستئناف حملات النظافة على الطريق العام الزقازيق ابو حماد ورفع السفوحة وإزالة تجمعات القمامة من أمام ميدان الزراعة وقرية الشوبك والمخزنجى والطاهرة وأبو الأخضر، وما زال العمل مستمرا لرفع مستوى كفاءة النظافة العامة على الطريق ومتابعة نظافة طريق الزقازيق- منيا القمح بنطاق الوحدة المحلية بالزنكلون.

وشنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة نظافة ورفع الأتربة والقمامة من على جانبى طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين، وتم رش الشوارع الرئيسية بالمدينة بسيارة رش المياه وغسيل التلتورات بطول الطريق بمداخل المدينة وري المنتزهات وغسيل الاشجار، واشتملت أعمال رفع الاتربة والتراكمات على المداخل الرئيسية للمدينة ( مدخل الزقازيق - مدخل الابراهيمية - مدخل السنبلاوين - مدخل ميت غمر ) ، كما تضمنت أعمال رفع المخلفات والقمامة على الشوارع الاتية:( ش النصر - وشارع العبور - وشارع ميت غمر - ومن امام قاعة روتانا - ميدان الشهداء - امام الكنيسة - امام التأمين الصحي - ش المرور - ميدان العروبة - أمام البريد - أمام بنك القاهرة - أمام مدرسة السويدي - أمام الحضانة النموذجية - خلف نادي المعلمين - امام المركز التكنولوجي - ش السويقة - ش المعهد الديني - امام قاعة سي لافي - امام قاعة ميراج - ش قصر الثقافة - ش الشونة بأكمله - امام مركز الشرطة - امام المستشفى) كما تم توفير ثلاث سيارات لجمع ورفع القمامة من ( مدخل ديرب البلد - مجمع المدارس - مسقى الغنادرة - الشوارع الرئيسية والفرعية بديرب البلد ) والعمل مستمر حتى الفترتين المسائية والليلية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملات نظافة منذ ساعات الصباح الأولى وإدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من عدد من المناطق شملت مناطق (أمام المدارس- ميدان الشيخ عبد الحليم محمود- المنشيه - شارع سعد زغلول -شارع بورسعيد).

كما قامت الوحدة المحليه بكفر أيوب سليمان بنظافة طريق كفر ايوب -الميزانية وطريق بلبيس - ابو حماد، وقامت الوحدة المحلية بأولاد سيف بمتابعة أعمال النظافة، وشنت الوحدة المحلية بالعدلية حملة نظافة لطريق القاهرة الزراعي بالعدلية.