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جو بايدن يستغل حفل جوائز الـ Emmys للترويج لحملته الانتخابية "فيديو"

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 12:11 ص
جو بايدن يستغل حفل جوائز الـ Emmys للترويج لحملته الانتخابية "فيديو" جو بايدن
كتب آسر أحمد

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ساعات تفصلنا عن عرض حفل جوائز الإيمي Emmys في دورته الـ 72 والذي يقام لأول مرة بدون جمهور أو سجادة حمراء، ويقتصر على التليفزيون فقط، بسبب الالتزام بتعليمات الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورونا، وهو الحدث الأشهر في تاريخ الدراما.

وعلمت صحيفة فاريتي الشهيرة، قبل ساعات من العرض، أن المرشح الديمقراطي على الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، يستغل الحفل الشهير والذي يقام عبر قناة ABC للترويج لحملته الانتخابية المقبلة، وهو ما سيصدم الجمهور الذي اعتاد على رؤية جيمي كاميل وأنتوني أندرسون من منازلهم سنوياً.

وسيفاجئ المشاهدين بمقطع فيديو ترويجي سيعرض وسط الحفلة عن الحملة الرئاسية للمرشح جو بايدن، والذي سيظهر فيه سيدة لأربعة أطفال تقيم في المنزل من واوساو في ويسكونسن، توضح فيه كيف تحاول السيدة مواصلة العيش مع الأطفال في المدرسة والحياة في ظل التحديات الواضحة.

ومن المنتظر ان يشاهد الحفل الافتراضي الأول من نوعه حوالى 6.3 مليون مشاهد وهو ما سيكون نقلة كبيرة في الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي.

وشهدت القائمة منافسة شرسة بين كل من مسلسل Succession الذي يعرض عبر شبكة  HBO، ومسلسل The Marvelous Mrs. Maisel الذي يعرض عبر شبكة إمازون، ومسلسل Schitt’s Creek، كما شملت القائمة مشاركة النجم المصري رامي يوسف في قائمة أفضل الممثلين الرئيسين عن مسلسل درامي بدوره في مسلسل Ramy الذي يعرض على الشبكة الأمريكية Hulu.


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Emmys

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