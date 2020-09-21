تنفيذ 60% من تطوير المرحلة الرابعة لكورنيش النيل بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل محافظة المنيا أعمال تطوير المرحلة الرابعة من تطوير الكورنيش والذى بلغت جملة الأعمال المنفذة به حتى الآن إلى 60% ، وذلك فى إطار أعمال التطوير والتجميل داخل المحافظة بتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن أعمال التجميل بالمرحلة الرابعة لتطوير الكورنيش، بلغت نسبة الإنجاز بها 60%، من تخطيط للمكان وبناء المقاعد وتجهيز الأماكن الخضراء تمهيدا لتنجيلها، موضحا أنه تم تنفيذ وإنجاز تطوير عدد ثلاث مراحل سابقة، بداية من نادى ضباط الشرطة مرورا بمجلس مدينة المنيا وحتى ديوان عام المحافظة وبامتداد المرحلة الرابعة لتصل إلى نادى اعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس المركز على الاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة التجميل والاهتمام بالمظهر الحضارى والجمالى لكافة نواحى المدينة والمركز ومداخلها وكذا متابعة أعمال التطوير والتجميل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جهة أخرى، واصلت قرى تلة وطوخ الخيل أعمال تجميل مداخل قراهم حفاظا على مظهرهم الجمالى وارتقاء بالمستوى الجمالى وفق الخطة الموضوعة.