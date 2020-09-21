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تعيين محمد يونس وكيلاً لوزارة الأوقاف بكفر الشيخ

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 09:47 م
تعيين محمد يونس وكيلاً لوزارة الأوقاف بكفر الشيخ وزير الأوقاف
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، تعيين الشيخ محمد يونس، وكيلاً لوزارة الأوقاف بكفر الشيخ خلفا للشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الاوقاف السابق

 أكد يونس، ان تعليمات الوزاره خاصه في ظل هذه المرحله هي البوصله التي نسير عليها وفق توجيهات الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الاوقاف، والعمل على بناء الدوله الوطنيه بمفهومها الراسخ بعيدا عن جماعات الضلال والتشدد ومحاربة الدعوات الهدامه التي تستهدف النيل من استقرار الوطن

وأضاف وكيل وزارة الاوقاف، أننا نقف صفا واحدا مع الدوله وجيشها وشرطتها وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفظه الله، وان مكتبه مفتوح للجميع، ونعمل على تذليل العقبات للجميع بما لا يخالف القوانين، داعياً الله ان يحفظ مصر وجيشها وشعبها وقائدها من كل مكروه وسوء

يذكر أن الشيخ محمد يونس، من مواليد محافظه الفيوم وكان يعمل وكيلا لمديريه اوقاف الفيوم ثم وكيلا للوزاره أوقاف مطروح ثم وكيلا لوزارة الأوقاف بشمال سيناء، فوكيلا لوزاره الاوقاف بكفرالشيخ وهو من القيادات المشهود لها بالعمل الجاد والدؤب ويمتاز بحسن السيره

 

 


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