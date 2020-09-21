تعرف على تشكيل الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة

كتب أحمد عبد الهادى

اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وافقت على اعتماد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2020/2021 ، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية العليا التي عقدت الخميس الماضى.

وعن تشكيل الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا "تأديب" جاء برئاسة المستشار عادل حسن بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشارين؛ صلاح أحمد هلال، الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، محسن أحمد منصور، نبيل عطا الله مهني، إيهاب عاشور الشهاوى، شعبان عبد العزيز عبد الوهاب، عبد القادر أبو الدهب، نادي محمد عبد اللطيف، أحمد ماهر عبد العال- نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، أولها: ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضماناً لسلامة الجميع.