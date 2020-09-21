وجاء في البيان - الذي نقلته صحيفة "رومانيا جورنال" على موقعها الإلكتروني - أننا نعلن عن رغبتنا في الوقوف مع شعب بيلاروسيا في بناء مسار ديمقراطي، من خلال قيادة دولة منتخبة ديمقراطيا ومجتمع مدني حر واقتصاد سوقي وسيادة القانون؛ كما أننا على استعداد لتقديم خبراتنا ومعرفتنا على طول مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية وبناء مؤسسات مستقلة تحمي البيئة وتحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير".



وأضاف البيان:" نعتقد أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي- باعتباره قوة اقتصادية عالمية كبرى- أن يقدم حزمة من المساعدة من أجل تعزيز التحول الاقتصادي الديمقراطي في بيلاروسيا .. ويجب أن تشمل هذه المساعدات على عدة أمور من بينها؛ تسهيل التجارة مع الاتحاد الأوروبي والمساعدة في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؛ منح نظام بدون تأشيرة عند توفر الشروط اللازمة؛ والمساعدة في تنويع قطاع الطاقة وأمن الطاقة في بيلاروسيا".



وتابع البيان : إننا ندعو المجتمع الدولي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في إعداد جدول أعمال إيجابي لبيلاروسيا جنبًا إلى جنب مع دعم الانتقال السياسي والاقتصادي والمجتمعي في هذا البلد".



يذكر أن وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو أعلن في نهاية أغسطس الماضي أن بلاده ستخصص مليون يورو لتأييد المجتمع المدني ووسائل الإعلام الجماهيرية المستقلة في بيلاروسيا وسط الاحتجاجات القائمة.



وتشهد بيلاروسيا خلال الفترة الأخيرة مسيرات حاشدة احتجاجا على الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بنسبة 80٪ من الأصوات.