بومبيو: إيران تمثل تهديدا للمنطقة ويجب منعها من تهريب السلاح لحزب الله

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: علينا الاتحاد حول مبدأ أن إيران تمثل أكبر تهديد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف مايك بومبيو: عندما تغير إيران سلوكها ستتوفر فرصة الاستقرار، متابعا: يجب منع إيران من تهريب السلاح لحزب الله.

وفى وقت سابق، أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتخذ إجراءات كاسحة لمنع إيران، والتى وصفها بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم من الحصول على سلاح نووي.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"بدلاً من انتظار تهديد إيران للعالم، تتخذ الولايات المتحدة إجراءات كاسحة لمنع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم من الحصول على سلاح نووي، ويشمل ذلك فرض عقوبات على 25 كيانًا وأفرادًا، نحن نحافظ على سلامة الأمريكيين ومواطني العالم!"