اليوم السابع
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الإثنين، 21 سبتمبر 2020 05:08 م
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انخفاض إصابات كورونا بأستراليا إلى أدنى مستوى فى أكثر من 3 أشهر

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 03:56 م
انخفاض إصابات كورونا بأستراليا إلى أدنى مستوى فى أكثر من 3 أشهر كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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سجلت أستراليا اليوم الاثنين، أدنى زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أكثر من ثلاثة أشهر لكن سلطات ولاية فيكتوريا، التي تعتبر بؤرة تفشي الوباء في البلاد، قالت إنه لا يمكنها المسارعة بتخفيف القيود.

والحصيلة اليومية الجديدة التي بلغت 16 إصابة هي أدنى معدل ارتفاع يومي في الإصابات منذ 14 يونيو، وسجلت حالتا وفاة جديدتان.

وقال نيك كوتسورث، نائب رئيس موظفي القطاع الطبي، للصحفيين في العاصمة كانبيرا "هذا الضوء في نهاية النفق يقترب يوما بعد يوم".

وسُجلت معظم الحالات الجديدة مرة أخرى في ولاية فيكتوريا التي تقع في جنوب شرق البلاد وتعد بؤرة الموجة الثانية لتفشي الفيروس في أستراليا. وتأكدت إصابة 11 شخصا بالفيروس أمس مقارنة بتسجيل عدد قياسي في أوائل أغسطس بلغ 725 إصابة.

لكن دانيال آندروز رئيس وزراء الولاية قال إن من السابق لأوانه التعجيل بموعد رفع القيود.

وتكافح أستراليا أول فترة كساد فيها منذ 30 عاما. وبلغ مستوى البطالة في البلاد أعلى معدل له منذ 22 عاما في يوليو  حيث أصابت القيود المفروضة لمواجهة الفيروس قطاع الأعمال بالشلل.

 


ولاية فيكتوريا

استراليا

كورونا

اصابات كورونا

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